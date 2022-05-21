Эта страна может отказаться от участия в «Евровидении»

Президент - генеральный директор Румынского телевидения (TVR) Дан Туртурикэ заявил, что Румыния должна отказаться от участия в международном конкурсе "Евровидение" и подать в суд на Европейский вещательный союз (EBU) за моральный ущерб. С этим заявлением он выступил в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Неуважение, с которым EBU относится к общественным телевидениям Румынии, Польши, Сан-Марино, Черногории, Грузии и Азербайджана, шокирует, - написал он. - Я лично потребую в руководящих органах TVR, чтобы мы больше не участвовали в "Евровидении" и изучили возможность подать в суд на EBU и потребовать компенсации за ущерб имиджу, который был нам нанесен".

На 66-м конкурсе "Евровидение", проходившем в Турине, организаторы аннулировали результаты голосования национальных жюри упомянутых шести стран. В итоге баллы, которые члены румынского жюри отдали Молдове, попали к Украине.

Позднее Европейский вещательный союз пояснил, что во втором полуфинале и в финале конкурса жюри этих шести стран, по сути, распределили между собой присуждаемые баллы. Полученный "договорной" результат резко отличался от итогов голосования жюри из других 15 стран, что вызвало у Европейского вещательного союза сомнения в честности голосования. "С учетом беспрецедентного характера нарушений" организаторы решили признать итоги голосования жюри из этих стран недействительными, а присужденные ими баллы распределить на основе алгоритма между другими участниками. Руководитель румынского телевидения, однако, утверждает, что и другие страны (Швеция, Австралия, Бельгия) поступили подобным образом, однако у организаторов не было к ним претензий.

На 66-м конкурсе "Евровидение" победу одержала украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефания". Второе место досталось Великобритании, а третье - Испании. Румыния заняла 18-е место. В 2016 году Европейский вещательный союз отстранил общественное телевидение Румынии от участия в "Евровидении" по причине неуплаты задолженности этой организации.