https://news.day.az/world/1463891.html Крушение самолета во Франции - погибли пять человек
Крушение самолета во Франции - погибли пять человек
По меньшей мере пять человек погибли при крушении туристического самолета на юго-востоке Франции. Как передает Day.Az, об этом сообщил в субботу телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции.
По его сведениям, инцидент произошел в департаменте Изер (регион Овернь - Рона-Альпы). Подробностей происшествия телеканал не приводит.
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