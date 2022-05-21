Крушение самолета во Франции

По меньшей мере пять человек погибли при крушении туристического самолета на юго-востоке Франции. Как передает Day.Az, об этом сообщил в субботу телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции.

По его сведениям, инцидент произошел в департаменте Изер (регион Овернь - Рона-Альпы). Подробностей происшествия телеканал не приводит.