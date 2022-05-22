Шольц призвал Шредера покинуть все посты в России

Глава правительства Германии Олаф Шольц призвал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера покинуть все должности в российских компаниях.

Как передает Day.Az, об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Такое заявление Шольц сделал во время конференции делегатов Социал-демократической партии Германии (СДПГ). "Мы принимаем к сведению, что это произошло с одним [постом], но должны последовать и другие", - приводит издание его слова. Канцлер ФРГ подчеркнул, что Шредер "остается один на один со своей позицией".