https://news.day.az/world/1463906.html Шольц призвал Шредера покинуть все посты в России
Шольц призвал Шредера покинуть все посты в России
Глава правительства Германии Олаф Шольц призвал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера покинуть все должности в российских компаниях.
Как передает Day.Az, об этом сообщает журнал Der Spiegel.
Такое заявление Шольц сделал во время конференции делегатов Социал-демократической партии Германии (СДПГ). "Мы принимаем к сведению, что это произошло с одним [постом], но должны последовать и другие", - приводит издание его слова. Канцлер ФРГ подчеркнул, что Шредер "остается один на один со своей позицией".
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