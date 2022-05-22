В Чехии заявили об оплате за газ рублями почти всеми странами Европы

Почти все страны Европы платят за поставки газа и нефти из России рублями. Об этом передает чешское издание Lidovky, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На сервере Eurointelligence.com правильно отмечают, что еще несколько недель назад Европейский Союз утверждал, что не будет платить за российский газ в рублях. А что теперь? В рублях платят уже почти все", - отметили в публикации.

В издании отметили, что меняя свои валюты на рубли в российском банке, западные страны сами же обходят санкции, которые приняли с огромным размахом. Теперь же Россия выигрывает в этой ситуации, так как цены на энергоносители выросли.

В статье добавили, что по остальным вопросам Россия также увеличивает торговый профицит.