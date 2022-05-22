Молдавские виноделы сделали ставку на европейский рынок

Молдавские виноделы стремятся установить более тесные связи со странами Европейского Союза. Республика, расположенная между Украиной и Румынией, входит в число 20 крупнейших производителей вина в мире, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Ситуация в Украине затруднила транспортировку алкогольной продукции и осложнила экспорт в Азию. Развивавшийся украинский рынок рухнул. На этом фоне оказался весьма привлекательным рынок ЕС.

Вот уже несколько лет Николае Трончиу продает свое вино в Европу.

Николае Трончиу, винодел: "Российский рынок был нашим традиционным рынком. Но там были свои недостатки. Цены не те, они ниже, чем в Европейском Союзе. Для ЕС вы можете устанавливать более высокие цены на вино, но там основное внимание уделяется качеству, чего нельзя сказать о России".

ЕС открыл рынок для молдавского вина в 2014 году. Но местные виноделы смотрят не только в сторону Запада.

Николае Трончиу, винодел: "Недавно у нас была встреча с виноделами. Я заметил, что все наши парни переключаются на экспорт в Ближневосточный регион, на европейский и скандинавский рынки".

Семья Трончиу занимается виноделием на протяжении четырех поколений. Николае надеется передать бизнес сыновьям, работающим за границей. Ежегодно Молдова экспортирует почти 68 миллионов бутылок вина в более чем 70 стран. В прошлом году в Европу было отправлено 120 миллионов литров алкогольной продукции.