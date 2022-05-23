https://news.day.az/world/1464052.html Бельгия вводит 21-дневный карантин для больных оспой обезьян
Бельгия вводит 21-дневный карантин для больных оспой обезьян
Власти Бельгии приняли решение ввести 21-дневный карантин для тех, кто заболел оспой обезьян.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье местная газета La Libre Belgique.
По данным издания, это решение было принято по итогам заседания бельгийской группы оценки рисков после того, как в стране обнаружилось три случая оспы обезьян.
Вирус оспы обезьян в апреле и мае получил распространение в ряде стран Западной Европы, а также на других континентах. За последнее время он был обнаружен, в частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.
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