Бельгия вводит 21-дневный карантин для больных оспой обезьян

Власти Бельгии приняли решение ввести 21-дневный карантин для тех, кто заболел оспой обезьян.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье местная газета La Libre Belgique.

По данным издания, это решение было принято по итогам заседания бельгийской группы оценки рисков после того, как в стране обнаружилось три случая оспы обезьян.

Вирус оспы обезьян в апреле и мае получил распространение в ряде стран Западной Европы, а также на других континентах. За последнее время он был обнаружен, в частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.