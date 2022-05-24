США и Тайвань обсудят продажу оружия

Высшие должностные лица Совета национальной безопасности Тайваня (СНБ) встретятся с сотрудниками администрации президента США Джо Байдена на переговорах в Монтерее в июне и обсудят политику продажи оружия, сообщает Taiwan News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Обсуждения должны быть сосредоточены на политике администрации Байдена в отношении продажи оружия Тайваню после ее решений отложить поставку самоходных гаубиц M109A6 Paladin до 2026 года и отклонить запрос Тайваня на 12 противолодочных вертолетов MH-60R Seahawk", - пишет издание.

Отмечается, что также в Вашингтоне пройдет двусторонний диалог между Тайванем и Индией по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Тайваньскую делегацию возглавит генеральный секретарь СНБ Веллингтон Ку, Индию представит помощник министра обороны страны Эли Ратнер.