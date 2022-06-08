Экс-президент Франции Олланд впервые женился

Экс-президент Франции Франсуа Олланд женился на киноактрисе Жюли Гайе,

Как передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец, об этом сообщила в среду радиостанция France Info.

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Брак был заключен в городе Тюль (юго-запад Франции), где Олланд долгое время занимал пост мэра.

Церемонию бракосочетания провел сменивший Олланда на посту главы муниципалитета Бернар Комб.

Сообщается, это первый официальный брак 67-летнего экс-президента, указывает радиостанция. С предыдущей своей спутницей, журналисткой Валери Триервейлер, он расстался 8 лет назад, когда та узнала о его романе с Гайе.

У Олланда есть четверо детей, которых ему родила его соратница по Социалистической партии Франции Сеголен Руаяль. С ней Олланд не вступал в зарегистрированный брак.

Президентом Франции Олланд был с 2012 по 2017 годы, затем его сменил Эмманюэль Макрон.