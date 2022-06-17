Эстония поставляет российские нефтепродукты в Саудовскую Аравию

Эстония в три раза нарастит поставки нефтепродуктов крупнейшему в мире экспортеру сырой нефти Саудовской Аравии. Об этом заявила директор по Ближнему Востоку консалтинговой фирмы FGE Иман Нассери, пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За май и июнь королевство импортирует три партии нефтепродуктов вместо одной как в 2021 и 2020 годах.

По мнению Нассери, скорее всего, нефтепродукты, которые Эстония будет поставлять в ближневосточное государство, прибыли из России, откуда Таллин импортирует их большую часть. Дело в том, что в европейской стране нет своих нефтеперерабатывающих заводов.

"Эстония, страна, не имеющая ни одного нефтеперерабатывающего завода, увеличила поставки сырья в Саудовскую Аравию. В действительности, скорее всего, грузы поступили из России", - считает Нассери.