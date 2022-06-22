В Британии рекордно подорожали дома

В июне 2022 года стоимость домов в Великобритании выросла до рекордных значений на 0,3 процента. Запрашиваемые цены на недвижимость росли на протяжении пяти месяцев подряд. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные профильной компании Rightmove, передает Day.Az.

В Reuters уточнили, что запрашиваемые цены повысились на дома, которые выставили на продажу с 15 мая по 11 июня. Однако динамика в 0,3 процента оказалась наименьшей за период с января 2022 года. Стоимость достигла 368,6 тысячи фунтов стерлингов.

Эксперты компании предположили, что в ближайшие месяцы повышение процентных ставок и кризис уровня жизни затормозят рост стоимости. "Наряду с появлением на рынке большего выбора для покупателей и сезонными колебаниями происходящее означает, что во второй половине года, вероятно, будет некоторое падение цен", - спрогнозировали в Rightmove.