Фура снесла автомобиль на перекрёстке в России

На трассе в Киржачском районе 62-летний водитель фуры "Скания" проехал на красный сигнал светофора и протаранил внедорожник "Форд Эксплорер", передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Водитель внедорожника, 1954 года рождения, от полученных травм скончался на месте. Его пассажирка 1964 года рождения доставлена в больницу.