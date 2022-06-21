https://news.day.az/world/1472674.html Фура снесла автомобиль на перекрёстке в России - ВИДЕО
Фура снесла автомобиль на перекрёстке в России - ВИДЕО
На трассе в Киржачском районе 62-летний водитель фуры "Скания" проехал на красный сигнал светофора и протаранил внедорожник "Форд Эксплорер", передает Day.Az со ссылкой на Fishki.
Водитель внедорожника, 1954 года рождения, от полученных травм скончался на месте. Его пассажирка 1964 года рождения доставлена в больницу.
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