Совершен первый в мире перелет на безопасном для планеты топливе

Шведская авиакомпания Braathens Regional Airlines (BRA) совершила первый в мире полет на полностью экологичном авиатопливе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Полет, который занял один час и 20 минут, организовали авиакомпания Neste и франко-итальянский производитель авиационной техники ATR. Самолет вылетел из шведского Мальме и приземлился в стокгольмском районе Бромма.

Таким образом, компания испытала прототип авиалайнера ATR 72-600 на устойчивом топливе - сертификацию воздушного судна планируют завершить к 2025 году. Организаторы уточнили, что технология позволит снизить выбросы парниковых газов в атмосферу на 80%.

"Сегодня исторический день для авиации. После века коммерческих полетов на керосине мы находимся на заре новой эры. За последние месяцы мы выполнили серию успешных полетов на экологичном авиационном топливе в одном двигателе. Теперь мы решили, что пришло время выполнить первый испытательный полет с таким топливом в обоих двигателях", - пояснил исполнительный директор ATR Стефано Бортоли.