Байден призвал готовиться к новой пандемии

Президент США Джо Байден призвал Конгресс готовиться к новой пандемии и планировать бюджет, учитывая последствия коронавируса.

Об этом политик заявил в ходе выступления о применении вакцины от COVID-19 для детей до пяти лет, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В конечном итоге нам нужно больше денег не только на вакцины для детей. Нам нужно больше денег на планирование второй пандемии. Будет еще одна пандемия. Мы должны думать наперед. Вот почему нам нужны деньги", - сказал американский лидер.