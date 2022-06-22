Население Молдовы обеспечат дровами

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица поручила министру окружающей среды Юлиане Кантаражиу обеспечить население страны дровами в приоритетном порядке. Об этом она высказалась на заседании правительства республики, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По словам Гаврилицы, соответствующая программа необходима для того, чтобы предотвратить рост цен. При этом премьер допустила, что для этого может быть затребована "внешняя поддержка".

"Нам нужны новые программы. Не позднее 1 сентября у нас должны быть программы для различных категорий населения, в первую очередь - граждан с низкими доходами. Нужно понять, сколько таких граждан, и ориентировать поддержку на них", - добавила она.

Министр труда Марчел Спэтарь также сообщил, что в настоящий момент власти страны работают над программами компенсаций за газ, электричество и отопление и субсидирования замены бытовой техники "для наиболее уязвимых слоев населения".