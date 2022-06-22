В Испании зафиксирован случай заражения холерой

В испанской провинции Толедо власти автономного сообщества Кастилия-ла-Манча опечатали одну из ферм, поскольку там зафиксирован случай заражения холерой, передает газета El Pais, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание рассказало, что несовершеннолетняя жительница автономного сообщества Мадрид выпила неочищенную воду на территории фермы и была госпитализирована после заражения холерой. По предварительным данным, жидкость была взята из местного колодца, однако власти пытаются более точно установить источник ее происхождения.

В случае, если версия с колодцем подтвердится, то это заражение холерой может стать первым аутохтонным (независимым от внешних факторов) случаем в стране с 1979 года.

Местные власти подчеркнули, что пока нет рисков для местного населения. Но ферма была закрыта для посещения.