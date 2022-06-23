США расширяют масштабы тестирования на оспу обезьян

Власти Соединенных Штатов расширяют масштабы тестирования на выявление заражения оспой обезьян, тесты получат пять коммерческих лабораторий. Об этом в среду сообщило Министерство здравоохранения и социальных служб США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как заявили в среду федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), американские медики суммарно выявили 156 случаев заражения оспой обезьян в США.

"На текущей неделе министерство здравоохранения и социальных служб через Центры по контролю и профилактике заболеваний начало поставлять тесты на оспу обезьян пяти коммерческим лабораториям, включая крупнейшие национальные поверочные лаборатории, чтобы быстро увеличить возможности тестирования на оспу обезьян и получить доступ к каждому сообществу", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Медицинские учреждения смогут обращаться в эти лаборатории начиная с июля, а возможности тестирования будут наращиваться в течение месяца. Как отмечает портал Axios, из-за недостаточных масштабов тестирования власти США "остаются в неведении" относительно масштабов заболевания оспой обезьян.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер.

Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает высокоэффективную профилактику этого заболевания.