Оспа обезьян объявлена пандемией

Всемирная сеть здравоохранения (WHN) объявила вспышку оспы обезьян пандемией. Об этом говорится на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее данным, на сегодняшний день в 58 странах зарегистрировано 3 417 подтвержденных случаев оспы обезьян. Вспышка быстро расширяется на нескольких континентах. Организация призвала страны и глобальные органы здравоохранения к немедленным и эффективным действиям.

"Вспышка не прекратится без согласованных глобальных действий. Даже при гораздо более низком уровне смертности, чем у оспы, если не будут приняты меры по прекращению продолжающегося распространения, миллионы людей умрут, а многие другие станут слепыми и инвалидами", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что если принять меры заблаговременно, можно будет контролировать вспышку с наименьшими усилиями и предотвратить ухудшение последствий. В WHN рекомендуют начать информировать общественность о симптомах, расширить доступность тестирования и отслеживать контакты подтвержденных случаев.

В сети здравоохранения отметили, что до сих пор большинство случаев было зафиксировано у взрослых, однако любое распространение болезни среди детей приведет к гораздо более тяжелым случаям и большему количеству смертей. Также обстановку затруднит заражение животных, особенно крыс и других грызунов, а также домашних животных.

WHN объявила вспышку оспы обезьян пандемией перед заседанием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 23 июня, чтобы принять решение об обозначении инфекции.

"ВОЗ должна срочно объявить свою собственную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение", - заявил эпидемиолог и экономист здравоохранения, а также соучредитель WHN Эрик Фейгл-Динг.

Он добавил, что если заранее принять эффективные меры, более крупные вмешательства не потребуются. По его словам, органы здравоохранения и правительства должны извлечь уроки из прошлых ошибок в отсрочке реагирования.

Ключом к прекращению вспышки может быть ее опережение. Объявление оспы обезьян пандемией сейчас поможет инициировать многосторонний, междисциплинарный подход к борьбе с ней. Чем больше мы откладываем, тем больше мы увеличиваем шансы на то, что это выйдет из-под контроля", - говорится в сообщении.

Напомним, что всемирная организация здравоохранения зарегистрировала во всем мире уже свыше 3,4 тысячи подтвержденных случаев заболевания и около 1,5 тысячи предполагаемых случаев. Случаи заболевания есть во Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении, Чехии, Грузии и других странах.