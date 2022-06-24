Экс-премьера Туниса задержали

Сотрудники правоохранительных органов Туниса задержали бывшего премьер-министра страны Хамади Джебали. Об этом в четверг сообщил телеканал AlHadath со ссылкой на источники в сфере безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, экс-премьер подозревается в отмывании денег. Телеканал также сообщил, что Джебали задержали в его доме, где он находился вместе с членами своей семьи.

Джебали занимал должность премьера Туниса с 2011 по 2013 год.