Блогера Никиту Флорова зверски избили в баре в Ярославле

В баре в центре Ярославля был зверски избит блогер Никита Флоров и его девушка. У пострадавших возник конфликт с охранниками заведения, которые применили силу.

Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ публикует видео драки, в которой пострадал блогер.

На представленных кадрах видно, что Флорова избивали толпой. Досталось и его девушке, которая пыталась разнять дерущихся.

Между тем, Флорову в потасовке серьезно разбили лицо. Сам блогер поделился кадрами последствий произошедшего.

Сам конфликт возник из-за того, что блогер сделал фотографии внутри бара. Это не понравилось охране заведения, которая пообещала "пристрелить" Флорова, если он не удалит фотографии. Блогер отказался, в итоге и завязалась драка.

Администрация бара комментировать произошедшее отказалась.