Netflix увольняет 300 сотрудников

Netflix сокращает 300 рабочих мест из-за резкого уменьшения числа подписчиков и, как следствие, - падения доходов компании и стоимости её акций, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Это вторая волна сокращений: в мае уже были уволены 150 сотрудников.

В конце первого квартала текущего года стриминговый сервис потерял 200 тысяч абонентов, а во втором, как ожидается, - лишится ещё двух миллионов. Руководство связывает это с ростом конкуренции и тем, что пользователи массово делятся паролем от аккаунтов. Аналитики же считают главной причиной существенное повышение абонентской платы, на которое в компании пошли с тем, чтобы увеличить бюджет, отведённый на создание контента.

Netflix взимает с клиентов ежемесячно 15,50 долларов США за доступ к фильмам и сериалам своей синематеки. Услуга просмотра видео сверхвысокой чёткости (UHD / 4K) предоставляется за дополнительную плату. У главных конкурентов компании - Amazon Prime Video, HBO Max и Disney Plus - цены нв среднем ниже.

Менеджмент интернет-гиганта также рассматривает возможность добавления рекламы в сервис, чтобы компенсировать потери и не исключает снижения платы за подписку.