Богатейшие криптомагнаты мира перестали быть миллиардерами

За три месяца обвала рынка криптовалют 11 богатейших миллиардеров, которые приобрели состояние на цифровой валюте, потеряли в целом 61,4 млрд долларов. Четверо из них лишились своего статуса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В июне 2022 года строчку в рейтинге самых богатых криптомиллиардеров мира возглавил сооснователь криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, состояние которого с марта снизилось на 4 млрд долларов - до 20 млрд. Он опередил основателя биржи Binance Чанпэна Чжао, потерявшего 46,3 млрд, теперь его состояние оценивается в 18,7 млрд долларов.

Несмотря на то, что предприниматели потеряли огромные суммы во время обвала крипторынка, некоторые из них по-прежнему верят в будущее этой валюты. Оказавшийся на последнем месте в рейтинге из семи криптомиллиардеров венчурный инвестор Тим Дрейпер все еще настаивает, что стоимость биткоина к концу 2022 года или к началу 2023 года достигнет колоссальных 250 000 долларов. В январе 2022 года биткоин стоил около 41 000, сейчас - почти 20 000 долларов.

От обвала рынка также пострадали богатейшие люди мира. С начала года владелец Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и создатель Microsoft Билл Гейтс потеряли в целом 115 млрд долларов. Они занимают первую, вторую и четвертую строчку рейтинге, соответственно.