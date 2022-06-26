https://news.day.az/world/1473861.html Ирония погоды: кадры из засыпанной снегом деревни в Аргентине - ВИДЕО
Ирония погоды: кадры из засыпанной снегом деревни в Аргентине - ВИДЕО
Жители деревни Вилья Пеуэния в Аргентине сообщают об аномальном холоде, которые длится уже на протяжении нескольких дней, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Накануне в сети начали появляться видеоролики от местных жителей аргентинской деревни Вилья Пеуэния, на которых запечатлен лес, усыпанный белоснежным снегом.
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