Ирония погоды: кадры из засыпанной снегом деревни в Аргентине

Жители деревни Вилья Пеуэния в Аргентине сообщают об аномальном холоде, которые длится уже на протяжении нескольких дней, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Накануне в сети начали появляться видеоролики от местных жителей аргентинской деревни Вилья Пеуэния, на которых запечатлен лес, усыпанный белоснежным снегом.