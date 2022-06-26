Американские ученые подсчитали количество женщин, которых затронет запрет на аборты

Исследователи института Гаттмахера в Соединенных Штатах подсчитали количество женщин, которых затронет запрет на аборты - предположительно, это будет 40 млн американок или 58% женского населения США детородного возраста, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ученые указали на условия для данного результата - 26 из 50 штатов могут ввести законодательный запрет на прерывание беременности. При этом в 23 из 26 штатов это будет сделано с большой вероятностью, а еще в трех штатах - Небраске, Индиане и Монтане - идет активное противоборство сторонников и противников этой идеи.