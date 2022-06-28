Израиль предложил Иордании помощь

Власти Израиля готовы оказать любую необходимую помощь соседней Иордании после утечки токсичного газа в порту города Акаба, расположенного на побережье залива в Красном море.

Об этом сообщил в понедельник в Twitter министр обороны еврейского государства Бени Ганц, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хочу выразить мои глубочайшие соболезнования Королевству Иордания в связи с трагедией, которая произошла в порту Акабы. Как я сказал нашим друзьям в Иордании, израильские оборонные ведомства готовы помочь любым образом, любыми необходимыми средствами", - написал министр, почтив память погибших и пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

В понедельник в Акабе произошла утечка токсичного газа, причиной которой стало падение цистерны во время транспортировки. Как сообщил представитель Промышленной палаты Иордании Ахмед аль-Бас, в цистерне находился жидкий хлор. Согласно данным телеканала Al-Mamlaka, погибли 10 человек, не менее 250 пострадали.

На месте происшествия работают специалисты гражданской обороны. По данным телеканала Sky News Arabia, для эвакуации пострадавших задействована авиация. Премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна распорядился сформировать специальный комитет для расследования обстоятельств трагедии.