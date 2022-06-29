Ученые зафиксировали первый случай заражения коронавирусом от кошки

Ученые Университета принца Сонгкла в Таиланде выявили и доказали первый случай передачи COVID-19 от кошки к человеку. Об этом сообщает газета "Известия", передает Day.Az.

Инцидент произошел в Бангкоке. У двух членов одной семьи - отца и сына - появились симптомы коронавируса. Позднее их госпитализировали, а их кошку отправили в ветеринарную клинику на обследование.

Там животное чихнуло на врача, которая брала мазок. У кошки был выявлен коронавирус, а примерно неделю спустя признаки COVID-19 появились у ветеринара. При этом никто из контактировавших с ней не был заражен.

Тест показал, что кошка, ее хозяева и ветеринар заразились одним и тем же вариантом вируса, который не был в то время широко распространен в данной местности. Ученые признали крайне маловероятным, что все они заразились из разных источников.