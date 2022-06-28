Грузия запретила экспорт зерна

Правительство Грузии приняло решение ввести годовой запрет на экспорт пшеницы и ячменя местного производства с 4 июля. Запрет вводится с целью избежать дефицита данной сельхозпродукции внутри страны. О решении информирует пресс-служба Министерства по охране окружающей среды и сельского хозяйства, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

С учетом ситуации, образовавшейся в регионе, с целью обеспечения продовольственной безопасности необходимо, чтобы реализация пшеницы и ячменя грузинского производства происходила только на внутреннем рынке страны, следует из опубликованного ведомством. Поэтому правительство Грузии приняло решение с 4 июля текущего года до 4 июля 2023 года "запретить экспорт пшеницы и ячменя". Министр Отар Шамугия добавил, что запрет на экспорт не коснется произведенной в стране кукурузы.

Ячмень в настоящий момент экспортируют из Грузии в Ирак и Иран. В 2022 году в республике рассчитывают собрать 60 тыс. тонн ячменя. Более 2,5 тыс. тонн данной продукции уже вывезена из страны на экспорт.

Что касается пшеницы, то ежегодно Грузия потребляет до 650 тыс. тонн. При этом страна себя обеспечивает лишь на 15%.