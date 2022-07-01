https://news.day.az/world/1475303.html В Испании из-за забастовки сотрудников Ryanair отменили более 50 рейсов
В Испании из-за забастовки сотрудников Ryanair отменили более 50 рейсов
Несколько десятков авиарейсов авиакомпании Ryanair отменены в четверг в аэропортах Испании из-за забастовки сотрудников, сообщают европейские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Отмены коснулись в общей сложности 54 рейса, которые должны были отправиться в четверг из Испании, либо прилететь в Испанию. Вылет еще более 300 авиарейсов задержан.
Сотрудники авиакомпании недовольны условиями труда. Они не исключают, что забастовка может продлиться до 2 июля.
Европейские СМИ отмечают, что в Европе в настоящее время высокий туристический сезон, аэропорты заполнены.
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