Часть США откажется от фейерверков на День независимости

В одном из туристических мест на северном берегу озера Тахо в США решили отказаться от фейерверков на День независимости страны, который отмечается 4 июля. Пиротехника может вызвать возгорания и стать причиной вредных выбросов в атмосферу, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вместо салюта в небольшом городе Инклайн-Виллидж решили устроить световое шоу с помощью 200 дронов, которые будут двигаться под музыку. Отказ от традиционных фейерверков связан с риском возгорания территории - ежегодно в этот день возникает в среднем 18,5 тысячи пожаров. Нынешнее положение усугубляет жаркая погода.

Местные власти также задумались об экологических последствиях подобных представлений. В результате фейерверков в атмосферу выбрасываются вредные вещества, а также нарушается жизнь животных. Некоторые американцы пожаловались из-за отмены салюта. Однако эксперты предположили, что в будущем ситуация изменится. "Учитывая повышенные риски пожарной опасности, которые возникают все раньше и раньше, я полагаю, можно ожидать, что 4 июля будет все меньше возможностей устроить фейерверк", - заявил климатолог Крейг Клементс.