"Европейская" оспа обезьян отличается по симптомам от прошлых вспышек болезни

Британские медики проследили за 54 случаями развития вирусной оспы обезьян (MPXV) среди жителей Великобритании и обнаружили, что испытываемые ими симптомы болезни отличались от проявлений инфекций во время прошлых вспышек MPXV в Африке и других регионах мира, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Результаты наблюдений ученых были опубликованы в статье в журнале Lancet Infectious Diseases.

"Наши наблюдения показывают, что распространяющиеся по Великобритании штаммы вирусной оспы обезьян значительно реже вызывают усталость, лихорадку и повышенную температуру тела, чем прошлые вспышки этой инфекции. Различается и характер, и место появления высыпаний. Это необходимо учитывать при постановке диагноза", - пишут исследователи.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле и мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. Помимо Великобритании, за последнее время случаи заражения были зарегистрированы в большинстве стран Западной Европы, а также в США и Канаде. По статистике ВОЗ, общее число случаев заражения оспой обезьян приближается к 3 500.