В Великобританию через Ла-Манш прибыло рекордное количество мигрантов

Более трех тысяч мигрантов прибыли в июне в Великобританию через пролив Ла-Манш на лодках, это рекордная цифра за первую половину 2022 года, сообщает телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что за шесть месяцев этого года 12,7 тысячи мигрантов приплыли в Великобританию на лодках. Как отмечает телеканал, в среднем на борту каждой лодки находились 33 человека.

За 2021 год свыше 28 тысяч человек пересекли Ла-Манш на маленьких лодках. Большая часть из них - выходцы из Ирана, Ирака, Эритреи и Сирии.