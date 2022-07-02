Байден направил Конгрессу США документы, касающиеся приема Швеции и Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден в субботу направил в профильные комитеты Конгресса США документы, касающиеся приема Швеции и Финляндии в НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я предоставляю отчет о присоединении Финляндии к НАТО", - говорится в сопроводительном письме, направленном Байденом председателям комитетов Конгресса. Аналогичное письмо касается вступления в альянс Швеции.

Для вступления новых стран в Североатлантический альянс требуется, в частности, получить одобрение верхней палаты Конгресса США.