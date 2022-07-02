https://news.day.az/world/1475843.html Байден направил Конгрессу США документы, касающиеся приема Швеции и Финляндии в НАТО
Байден направил Конгрессу США документы, касающиеся приема Швеции и Финляндии в НАТО
Президент США Джо Байден в субботу направил в профильные комитеты Конгресса США документы, касающиеся приема Швеции и Финляндии в НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я предоставляю отчет о присоединении Финляндии к НАТО", - говорится в сопроводительном письме, направленном Байденом председателям комитетов Конгресса. Аналогичное письмо касается вступления в альянс Швеции.
Для вступления новых стран в Североатлантический альянс требуется, в частности, получить одобрение верхней палаты Конгресса США.
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