Шторм в Коста-Рике

Более 3,5 тыс. человек были эвакуированы в Коста-Рике из потенциально опасных районов в связи с тропическим штормом "Бонни".

Об этом сообщила в субботу в "Твиттере" комиссия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"3 536 человек находятся в 54 убежищах, где они в последние часы получили все необходимое <...>", - говорится в сообщении. Шторм, двигавшийся над Карибским морем, прошел над территорией Коста-Рики в ночь на субботу, в ряде районов количество выпавших осадков достигало 220 мм.

Сведений о погибших или пострадавших среди населения не поступало, размер материального ущерба предстоит определить.

По данным метеорологической службы республики, "Бонни" находится над Тихим океаном и движется на запад со скоростью 6,1 м/с. Скорость ветра в его пределах составляет 18 м/с. Согласно некоторым прогнозам, атмосферное явление может набрать силу и превратиться в ураган.