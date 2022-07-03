https://news.day.az/world/1475882.html В США погиб человек из-за взрыва на авиашоу - ВИДЕО
В США погиб человек из-за взрыва на авиашоу - ВИДЕО
Один человек погиб в авиасалоне в Мичигане после того, как в субботу днем загорелся "реактивный грузовик", сообщает канал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Реактивный грузовик Shockwave мчался наперегонки с двумя самолетами на скорости около 480 км в час и взорвался на глазах у зрителей.
В городе Батл-Крик, штат Мичиган, сообщили, что в результате взрыва погиб один человек.
Видеозапись взрыва, произошедшего на авиасалоне Field of Flight, распространилась в социальных сетях.
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