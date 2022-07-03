В США погиб человек из-за взрыва на авиашоу

Один человек погиб в авиасалоне в Мичигане после того, как в субботу днем загорелся "реактивный грузовик", сообщает канал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Реактивный грузовик Shockwave мчался наперегонки с двумя самолетами на скорости около 480 км в час и взорвался на глазах у зрителей.

В городе Батл-Крик, штат Мичиган, сообщили, что в результате взрыва погиб один человек.

Видеозапись взрыва, произошедшего на авиасалоне Field of Flight, распространилась в социальных сетях.