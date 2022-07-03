У берегов Японии замечены три китайских военных корабля

Три корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) несколько дней кружили у берегов Японии, сообщило минобороны страны. Об этом пишет The Epoch Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, китайская группировка включала два эсминца с управляемыми ракетами и корабль снабжения. Они пропыли в 130 километрах к северо-востоку от острова Мияко и вошли в спорное Восточно-Китайское море. При этом с 12 по 29 июня они меняли курс и были замечены в различных районах моря.

Отмечается, что один из эсминцев был идентифицирован как проект 055 Renhai, а другой - проект 052D Luyan III. Оба корабля вооружены баллистическими и крылатыми ракетами, как противокорабельными, так и для поражения наземных целей.

Пользуясь случаем, морские силы самообороны Японии провели учения с двумя эсминцами и патрульным вертолетами, благодаря которым "улучшили навыки и укрепили возможности реагирования с Береговой охраной Японии".