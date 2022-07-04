Россия отменяет ограничения в связи с COVID-19 для пересечения границы

Россия сняла все коронавирусные ограничения для пересечения границы.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации", - сказала Голикова.