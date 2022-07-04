https://news.day.az/world/1476111.html Россия отменяет ограничения в связи с COVID-19 для пересечения границы
Россия отменяет ограничения в связи с COVID-19 для пересечения границы
Россия сняла все коронавирусные ограничения для пересечения границы.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации", - сказала Голикова.
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