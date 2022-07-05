Фермеры в Нидерландах заблокировали склады супермаркетов в знак протеста

В Нидерландах протестующие против азотной политики правительства фермеры заблокировали доступ к десяткам распределительных центров различных супермаркетов. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказал директор Центрального бюро торговли продуктами питания (CBL) Марк Янсен, организация призвала на помощь полицию, а также планирует привлечь протестующих к ответственности за "неправомерное поведение.

В CBL отмечают, что еще не получили сигналов о дефиците продукции в супермаркетах, однако если блокировки продолжатся, то он может возникнуть довольно быстро. При этом Янсен подчеркнул, что некоторые распределительные центры также снабжают больницы, центры ухода и оказывают другие жизненно важные услуги.

По данным NOS, в настоящее время грузовики не могут попасть или уехать из нескольких распределительных центров, а именно в Алмере, Алкмаре, Бреде, Бейлене, Девентере, Зволле, Неймегене и ряде других городов. Речь идет о крупных сетях супермаркетов Albert Heijn, Jumbo и Lidle.