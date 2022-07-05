Власти Австралии объявили зонами стихийного бедствия районы, пострадавшие из-за наводнений

Австралийское правительство объявило районы, пострадавшие из-за масштабных наводнений на восточном побережье континента, зонами стихийного бедствия. Об этом сообщил во вторник глава федерального управления по чрезвычайным ситуациям Маррией Уотт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, федеральное правительство Австралии "объявило наводнения в Новом Южном Уэльсе стихийным бедствием", направив дополнительное финансирование в пострадавшие регионы. "Выплаты, связанные со стихийным бедствием, уже доступны жителям 23 муниципальных районов в окрестностях Сиднея, на побережье реки Хоксбери, в Иллаваре и на центральном побережье штата", - указал глава управления.

Как отметили в аварийно-спасательной службе штата Новый Южный Уэльс, на территории региона действуют 102 приказа об эвакуации и 55 предписаний о подготовке к ней. "В настоящее время около 50 тыс. человек по всему штату или уже эвакуированы, или готовятся покинуть свои дома из-за наводнений. Минувшей ночью было проведено 22 спасательных операции, в ходе которых из зоны затопления спасены более 520 человек, 19 тыс. домов остаются без электричества и связи", - сообщили в службе, отметив, что она приняла за прошедшие 24 часа более 5,3 тыс. звонков с просьбой о помощи.

В государственном бюро метеорологии отмечают, что в ряде регионов континента за последние три дня выпало до 800 мм осадков, что стало причиной разлива рек и наводнений. Как ожидается, штормовая погода с сильными дождями и шквалистым ветром сохранится на территории центрального и юго-восточного побережья Австралии по меньшей мере до конца текущей недели.