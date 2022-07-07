В Грузии резко возросло число случаев заражения COVID-19

В Грузии резко возросло число случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом местным СМИ сообщил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению страны Амиран Гамкрелидзе. По его словам, за последние две недели эпидемиологическая ситуация в стране изменилась и отмечается ежедневный рост заболеваемости.

Гамкрелидзе отметил, что на утро минувшего дня был зарегистрирован 621 случай заражения коронавирусом. Он добавил, что за последние два месяца суточная заболеваемость обычно составляла 30-50, а еженедельное число инфицированных не превышало 100-200. Однако за последнюю неделю число подтвержденных случаев заражения достигло 2 570.

Главный эпидемиолог подчеркнул, что рост числа случаев заражения связано с новыми штаммами, но, к счастью, они не такие агрессивные, как предыдущие.