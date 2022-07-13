Смертельное ДТП в Люберцах
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Два человека скончались после ДТП в Люберцах. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

45-летняя Анна Корня и 46-летняя Светлана Шматко были экстренно госпитализированы с  различными травмами: ушиб мозга, перелом основания черепа и множественные переломы. Врачи боролись за жизнь пострадавших, но спасти их не удалось. 14-летняя школьница после осмотра медиками отпущена домой.