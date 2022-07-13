Смертельное ДТП в Люберцах

Два человека скончались после ДТП в Люберцах.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

45-летняя Анна Корня и 46-летняя Светлана Шматко были экстренно госпитализированы с различными травмами: ушиб мозга, перелом основания черепа и множественные переломы. Врачи боролись за жизнь пострадавших, но спасти их не удалось. 14-летняя школьница после осмотра медиками отпущена домой.