https://news.day.az/world/1478471.html Смертельное ДТП в Люберцах - ВИДЕО
Смертельное ДТП в Люберцах - ВИДЕО
Два человека скончались после ДТП в Люберцах.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
45-летняя Анна Корня и 46-летняя Светлана Шматко были экстренно госпитализированы с различными травмами: ушиб мозга, перелом основания черепа и множественные переломы. Врачи боролись за жизнь пострадавших, но спасти их не удалось. 14-летняя школьница после осмотра медиками отпущена домой.
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