В Сан-Франциско объявлена чрезвычайная ситуация

Город Сан-Франциско США объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой оспы обезьян.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на vitrosp.com.

"Город Сан-Франциско объявил "чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения" с целью создания большей "гибкости" для расширения тестирования и распространения вакцины, а также "позволить нам использовать все ресурсы, которые в наших силах, для сдерживания вспышки", - заявил сенатор штата Калифорния Скотт Винер.

Винер призвал к декларации.

В сообщении с изложением декларации мэр Сан-Франциско Лондон Брид сказал, что местная чрезвычайная ситуация "повысит готовность города", позволив ему "мобилизовать городские ресурсы", "оптимизировать кадровое обеспечение" и "координировать агентства по всему городу".

Отметим, на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила это заболевание глобальной чрезвычайной ситуацией.