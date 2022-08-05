Пьяный водитель протаранил четыре машины в Петербурге - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге пьяный водитель протаранил четыре автомобиля и попытался устроить драку. Затем он получил отпор и попытался сбежать с места аварии, но был задержан, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как сообщает 78.ru, авария произошла около станции метро "Девяткино". Водитель на "Ладе" повредил четыре машины.
Виновник аварии вел себя неадекватно, лез в драку, громко кричал и пытался бить по автомобилям ногами. Причем досталось даже его собственному транспорту.
Владелец одного из поврежденных автомобилей даже вынужден был брызнуть в дебошира из перцового баллончика.
Это успокоило буйного водителя, и он попытался сбежать с места аварии, но был задержан полицией.
Как рассказали очевидцы происшествия, мужчина был пьян.
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