Пьяный водитель протаранил четыре машины в Петербурге

В Санкт-Петербурге пьяный водитель протаранил четыре автомобиля и попытался устроить драку. Затем он получил отпор и попытался сбежать с места аварии, но был задержан, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщает 78.ru, авария произошла около станции метро "Девяткино". Водитель на "Ладе" повредил четыре машины.

Виновник аварии вел себя неадекватно, лез в драку, громко кричал и пытался бить по автомобилям ногами. Причем досталось даже его собственному транспорту.

Владелец одного из поврежденных автомобилей даже вынужден был брызнуть в дебошира из перцового баллончика.

Это успокоило буйного водителя, и он попытался сбежать с места аварии, но был задержан полицией.

Как рассказали очевидцы происшествия, мужчина был пьян.