В Британии впервые за год подешевело жилье

В Великобритании впервые с июня 2021 года снизились цены на жилье. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет банка Halifax, передает Day.Az.

В июле дом в Великобритании в среднем стоил 293,2 тысячи фунтов стерлингов. Стоимость оказалась на 0,1 процента ниже, чем в июне. Таким образом показатель снизился впервые с июня 2021 года. При этом цены на жилье остаются более чем на 30 тысяч фунтов выше, чем в тот же период в прошлом году.

Наиболее активную динамику зафиксировали в Уэльсе, где за год жилье подрожало на 14,7 процента. Ниже расположился юго-запад Англии - цены поднялись на 14,3 процента. Меньше всего жилье подрожало в графстве Большой Лондон - динамика достигла 7,9 процента.