Польша и Венгрия отказались поддержать план по снижению потребления газа

Евросоюз официально принял решение сократить потребление газа на 15%, несмотря на то что Польша и Венгрия выступили против.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на протокольный документ.

Отмечается, что для принятия решения необходимо было получить поддержку простого большинства, или 15 голосов (всего в Евросоюз входят 37 стран).

Ранее, сообщалось, что Венгрия стала единственной страной, выступившей против решения ЕС о сокращении потребления газа.

Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что решение ЕС противоречит интересам страны.

Польша же изначально согласилась сократить потребление, но в итоге проголосовала против.