https://news.day.az/world/1485028.html Польша и Венгрия отказались поддержать план по снижению потребления газа
Польша и Венгрия отказались поддержать план по снижению потребления газа
Евросоюз официально принял решение сократить потребление газа на 15%, несмотря на то что Польша и Венгрия выступили против.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на протокольный документ.
Отмечается, что для принятия решения необходимо было получить поддержку простого большинства, или 15 голосов (всего в Евросоюз входят 37 стран).
Ранее, сообщалось, что Венгрия стала единственной страной, выступившей против решения ЕС о сокращении потребления газа.
Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что решение ЕС противоречит интересам страны.
Польша же изначально согласилась сократить потребление, но в итоге проголосовала против.
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