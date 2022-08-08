Спецслужбы Армении шпионили в Греции

В Греции раскрыта шпионская деятельность спецслужб Армении.

Как передает Day.Az, об этом сообщают греческие СМИ.

Как отмечается, телефоны председателя партии ПАСОК Греции Никоса Андрулакиса прослушиваются по заказу спецслужб Армении.

По словам Н.Андрулакиса, его телефоны прослушиваются с помощью специальных устройств. Он также сообщил о попытке установить на свой телефон нелегальную шпионскую программу Predator.

О том, что средства связи Андрулакиса прослушивался по заказу армянских спецслужб заявил и глава греческой разведки.