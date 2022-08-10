Пассажирка умерла в полете на глазах у детей

Британская туристка умерла через два часа после взлета на глазах у мужа и маленьких детей. Об этом сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По сведения издания, Хелен Роудс (Helen Rhodes) возвращалась вместе с семьей на родину из Гонконга, где прожила последние 15 лет.

Как стало известно, в полете пассажирка крепко уснула, а спустя некоторое время сидящие рядом родственники заметили, что она не дышит. Встревоженный супруг позвал на помощь стюардесс, однако помочь британке уже было нельзя.

В публикации говорится, что оставшиеся восемь часов полета до Франкфурта, где семье предстояло сделать пересадку, муж и дети просидели рядом с умершей.

Сообщается, что друзья семьи Роудс открыли сбор средств на краудфандинговой платформе GoFundMe для транспортировки тела Хелен из немецкого города в Британию и организации похорон. На момент публикации было собрано 12,5 тысячи фунтов стерлингов.

Причины смерти женщины и другие обстоятельства произошедшего выясняются.