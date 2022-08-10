Такси в Токио может подорожать впервые за 15 лет

Поездки на такси в Токио могут подорожать впервые за последние 15 лет на фоне общего роста цен в стране, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии рекомендовало увеличить начальную ставку (фиксированная стоимость подачи машины) на 19% и повысить поминутную тарификацию на 20%. Ожидается, что новые расценки могут вступить в силу в ноябре.

Увеличение стоимости поездок необходимо операторам такси для повышения оплаты водителям и компенсации роста цен на топливо, отмечает министерство.

Потребительские цены в Японии в июне увеличились на 2,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Инфляция замедлилась по сравнению 2,5% в мае, но остается вблизи максимального уровня за семь с половиной лет.

Банк Японии ожидает, что базовая инфляция (без учета цен продукты питания) в этом году составит 2,3%.