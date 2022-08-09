Турция может обсудить создание «энергетического коридора» для поставок газа в Европу
Турция на встрече стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планирует обсудить вопрос касательно создания "энергетического коридора". Об этом сообщает Türkiye Gazetesi, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Планируется, что тему затронут в сентябре в Узбекистане.
При этом Турция в ШОС не входит, но является партнером организации.
В ШОС числятся восемь стран: Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Также Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия обладают статусом государств-наблюдателей при организации.
Предварительно, Анкара после того, как при ее посредничестве удалось договориться о вывозе зерна из украинских портов, может помочь в разрешении энергетического кризиса в Европе. Для этого будут проводиться транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) в европейские страны через свою территорию.
Официальных подтверждений о будущей встрече, где обсудят перспективы "энергетического коридора", пока нет.
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