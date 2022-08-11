Coca-Cola оценила свои потери

Компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) за первые шесть месяцев 2022 года потеряла чуть более $195 млн из-за прекращения продаж напитков Coca-Cola на территории России. Об этом сообщается в опубликованном отчете организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом компания также ожидает убытков и во втором полугодии 2022 года в размере $82,4 млн, так как запасы продукции в России уже почти закончились, а производство и продажа напитков не планируется.

В компании добавили, что чистая прибыль в первом полугодии снизилась на 34% и составила свыше $157 млн. Помимо ухода с российского рынка, на компанию отрицательно влияет продолжающаяся общемировая инфляция.