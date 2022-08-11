Журнал Vogue проведет показ во время Недели моды в Нью-Йорке

Журнал Vogue устроит собственное шоу на подиуме в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Об этом пишет BoF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Шоу под названием "Vogue World: New York" пройдет 12 сентября на Манхэттене. На показе будут представлены образы из коллекций сезона "Осень-Зима 2022". Модели выйдут в одежде мировых модных домов Balenciaga, Valentino, Gucci, Dior, американских брендов Michael Kors, Ralph Lauren, Tory Burch и других. На подиуме появятся манекенщицы, сотрудничающие с Vogue, и звезды, однако кто именно в будет в списке, пока держится в секрете.

За стилизацию показа отвечает внештатный редактор моды Vogue Алекс Харрингтон.

Билеты на показ можно будет приобрести онлайн. Их цена варьируется от $130 до $3 тыс. в зависимости от места на шоу.

В тот же день будет организована модная ярмарка, на которой будут представлены поп-ап магазины брендов и маркет-плейсов. Некоторые из них выпустят специальные коллекции для "Vogue World: New York".

Мероприятия приурочены в 130-летию издания.