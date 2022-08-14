Стрелявший по пассажирскому автобусу в Иерусалиме сдался полиции

В Иерусалиме арестовали мужчину, обстрелявшего в ночь на воскресенье автобус с пассажирами близ Старого города. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает газета Times of Israel.

Подозреваемый - житель Восточного Иерусалима, ему 26 лет, он сам сдался полиции утром в воскресенье. При нем был пистолет, из которого, предположительно, он стрелял по автобусу.

Помимо него арестовали трех его родственников, включая мать мужчины.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, в результате обстрела автобуса ранения получили семь человек, двое - тяжелые. Все пострадавшие госпитализированы. Одной из пострадавших оказалась беременная женщина, она находилась в автомобиле рядом с автобусом, который обстреляли. Женщина получила ранение в область живота, ей провели экстренные роды.

Полиция рассматривает произошедшее как "предполагаемый теракт", говорится в сообщении газеты.